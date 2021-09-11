Пассажиры общественного транспорта в Хабаровске возмутились религиозному обряду водителя автобуса №25, который он решил совершить прямо на маршруте. Видео неловкой ситуации появилось в соцсетях 11 сентября.
Автор ролика спрашивает у мужчины, что происходит. Тот отвечает, что ему нужно молиться. «Вам молиться надо. А нам что делать?» — поинтересовалась хабаровчанка и вышла на улицу из салона.
Как пишет «Комсомольская правда», инцидент произошёл в полдень по местному времени. В этот час мусульмане молятся, согласно своим канонам. Десятки пассажиров в недоумении остались стоять на тротуаре и ждать, когда водитель закончит совершать намаз. Некоторые решили ехать на следующем автобусе.
«Сейчас проходит проверка. Водитель отстранен на время. Окончательное решение относительно него будет вынесено в понедельник», — сообщил представитель компании-перевозчика «Комсомольской правде».
Возмущенные пассажиры надеются, что виновника произошедшего привлекут к ответственности.