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В Хабаровске пассажирам автобуса пришлось выйти на улицу, чтобы водитель мог совершить намаз

Пассажиры общественного транспорта в Хабаровске возмутились религиозному обряду водителя автобуса №25, который он решил совершить прямо на маршруте. Видео неловкой ситуации появилось в соцсетях 11 сентября.

Автор ролика спрашивает у мужчины, что происходит. Тот отвечает, что ему нужно молиться. «Вам молиться надо. А нам что делать?» — поинтересовалась хабаровчанка и вышла на улицу из салона.

Как пишет «Комсомольская правда», инцидент произошёл в полдень по местному времени. В этот час мусульмане молятся, согласно своим канонам. Десятки пассажиров в недоумении остались стоять на тротуаре и ждать, когда водитель закончит совершать намаз. Некоторые решили ехать на следующем автобусе.

«Сейчас проходит проверка. Водитель отстранен на время. Окончательное решение относительно него будет вынесено в понедельник», — сообщил представитель компании-перевозчика «Комсомольской правде».

Возмущенные пассажиры надеются, что виновника произошедшего привлекут к ответственности.

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Комментарии (9)

Nationalverrater_2
Ничо, наши южные новые старые стратегические партнёры и братья навек - там порядок с такими шоферами наведут. Всего лишь вопрос времени.
Яхта
И туда добрались уже
Коля Мойкин
Здерьки совсем берега попутали
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