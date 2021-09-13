В Домодедово рассказали свою версию пропажи собаки Евы, которая должна была лететь в багажном отделении из Москвы в Симферополь.
Как заявили 13 сентября в пресс-службе аэропорта, согласно записям камер наблюдения, собака сама выбежала из переноски до погрузки на рейс. Осмотр переноски показал, что питомец перегрыз защитный хомут. Механических повреждений на переноске нет.
В Домодедово уточнили, что в настоящий момент поисками животного в круглосуточном режиме занимается оперативная группа. В её состав входят кинологи и волонтёры из числа сотрудников аэропорта, которые не задействованы в рабочей смене. Сотрудникам направлены фотографии собаки. Поиск охватывает всю территорию аэродрома — 1300 га.
Также в аэропорту выразили сожаление о произошедшем и пообещали приложить все усилия, чтобы найти Еву. Информацию о нахождении собаки на взлётно-посадочной полосе в Домодедово при этом назвали некорректной.
Ранее «Фонтанка» писала, что о пропаже собаки Евы уже по прибытии в Симферополь сообщила её хозяйка. По её словам, в московском аэропорту убежавшее животное видели многие, но не смогли его поймать. Собаку ищут уже третий день.