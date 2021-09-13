В Домодедово рассказали свою версию пропажи собаки Евы, которая должна была лететь в багажном отделении из Москвы в Симферополь.



Как заявили 13 сентября в пресс-службе аэропорта, согласно записям камер наблюдения, собака сама выбежала из переноски до погрузки на рейс. Осмотр переноски показал, что питомец перегрыз защитный хомут. Механических повреждений на переноске нет.

