Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте», автомобили столкнулись на 26-м километре ЗСД, заняв две полосы. Одну легковушку развернуло. Скорой не видно.
По данным «Яндекс.Карт», пробка выросла до 1,3 километра. В целом загруженность дорог Петербурга достигла 5 баллов, что на 1 выше обычного. Утром максимум составил 6 баллов.
Дорожные условия на ЗСД, как и на других улицах, сейчас осложнены из-за погоды. С утра в приложении «Ваш ЗСД» предупреждали об усилении ветра до 20 м/с, что особенно сильно чувствуется на Центральном участке, проходящем над заливом. Кроме того, в Петербурге идёт дождь и сцепление с асфальтом ухудшается.
Автомобилисты из «ДТП и ЧП» согласны с тем, что в такую погоду надо быть особенно внимательными на дороге. «Опять гоняли под 140/км, гонщики по мокрому асфальту! — комментируют они ДТП. — Забыл водные лыжи надеть».