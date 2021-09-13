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Машины на ЗСД заливает, а над заливом сдувает. ДТП собирает пробку

На ЗСД в районе Крестовского развернуло автомобиль.

ДТП затрудняет движение на Центральном участке ЗСД в южном направлении днём 13 сентября.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте», автомобили столкнулись на 26-м километре ЗСД, заняв две полосы. Одну легковушку развернуло. Скорой не видно.

По данным «Яндекс.Карт», пробка выросла до 1,3 километра. В целом загруженность дорог Петербурга достигла 5 баллов, что на 1 выше обычного. Утром максимум составил 6 баллов.

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Дорожные условия на ЗСД, как и на других улицах, сейчас осложнены из-за погоды. С утра в приложении «Ваш ЗСД» предупреждали об усилении ветра до 20 м/с, что особенно сильно чувствуется на Центральном участке, проходящем над заливом. Кроме того, в Петербурге идёт дождь и сцепление с асфальтом ухудшается.

Автомобилисты из «ДТП и ЧП» согласны с тем, что в такую погоду надо быть особенно внимательными на дороге. «Опять гоняли под 140/км, гонщики по мокрому асфальту! — комментируют они ДТП. — Забыл водные лыжи надеть».

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Комментарии (7)

Гоша Белградский
Ветер тут невиноват. Дождь и сочетание заднеприводного авто с таким же водителем- гарантия подобных ситуаций. А мерс это будет(как сейчас) или бумер, принципиального значения не имеет.
***_555
Они же ехали 80, как и было написано на знаках?
261847251
"автомобили столкнулись на 26-й километре ЗСД"
26я километра ЗСД.
Непосредственно между 25й и 27й километрой.
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