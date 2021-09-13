Путин разрешил россиянам получать на почте лекарства и госуслуги

Президент РФ Владимир Путин поручил расширить перечень услуг, предоставляемых населению в отделениях «Почты России». Теперь там будут в том числе обеспечивать граждан лекарствами, также они смогут получать на почте госуслуги.



«Правительству РФ совместно с акционерным обществом «Почта России» обеспечить расширение перечня услуг, предоставляемых в отделениях почтовой связи акционерного общества «Почта России», в том числе предусмотреть возможность обеспечения граждан лекарственными препаратами и получения гражданами в электронной форме юридически значимых сообщений, а также государственных и муниципальных услуг», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

