FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +10
72.76р86.15р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
2
Печать

Путин разрешил россиянам получать на почте лекарства и госуслуги

Президент РФ поручил расширить список услуг «Почты России»

Президент РФ Владимир Путин поручил расширить перечень услуг, предоставляемых населению в отделениях «Почты России». Теперь там будут в том числе обеспечивать граждан лекарствами, также они смогут получать на почте госуслуги.

«Правительству РФ совместно с акционерным обществом «Почта России» обеспечить расширение перечня услуг, предоставляемых в отделениях почтовой связи акционерного общества «Почта России», в том числе предусмотреть возможность обеспечения граждан лекарственными препаратами и получения гражданами в электронной форме юридически значимых сообщений, а также государственных и муниципальных услуг», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Срок исполнения поручения президента — 1 ноября 2021 года.

Ранее «Фонтанка» писала, что «Почта России» отстранила от работы сотрудницу после появления в Сети видео о её грубом общении с клиенткой в Купчино.

По теме (2)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

260602101
Это невыполнимо, не будут сотрудники почты этим всем заниматься за свою зарплату 18-20 тыщ рублей или специально будут все терять и путать.
Банин
На улице шёл снег и рота красноармейцев
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний