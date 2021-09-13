Майнинговую ферму обокрали на юге Петербурга

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 13 сентября, в полицию Петербурга 36-летняя петербурженка обратилась накануне около шести вечера. По предварительной информации, она сообщила, что в июне 2021 года сняла однокомнатную квартиру в доме на улице Калинина. Там была установлена техника для майнинга криптовалюты. Когда заявительница вернулась в квартиру после недельного отсутствия с 4 по 12 сентября, то обнаружила, что ферма разорена. Воры пробрались в квартиру по строительным лесам, отжали стеклопакет и забрали из помещения четыре компьютерных системных блока, используемых для майнинга.
Ущерб, по словам заявительницы, составил 1,7 млн рублей.
Заявительница — уроженка Хабаровского края, в Петербурге занимается услугами в сфере недвижимости. Имеет пятилетнего сына.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.