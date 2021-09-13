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Майнинговую ферму обокрали на юге Петербурга

По строительным лесам воры забрались в квартиру на улице Калинина, где располагалась майнинговая ферма

Техники почти на 2 млн вынесли из квартиры риелтора в Кировском районе Петербурга.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 13 сентября, в полицию Петербурга 36-летняя петербурженка обратилась накануне около шести вечера. По предварительной информации, она сообщила, что в июне 2021 года сняла однокомнатную квартиру в доме на улице Калинина. Там была установлена техника для майнинга криптовалюты. Когда заявительница вернулась в квартиру после недельного отсутствия с 4 по 12 сентября, то обнаружила, что ферма разорена. Воры пробрались в квартиру по строительным лесам, отжали стеклопакет и забрали из помещения четыре компьютерных системных блока, используемых для майнинга.

Ущерб, по словам заявительницы, составил 1,7 млн рублей.

Заявительница — уроженка Хабаровского края, в Петербурге занимается услугами в сфере недвижимости. Имеет пятилетнего сына.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (10)

265056402
печаль, что это просто сжигание энергии, наигранная необходимость вычислять.
K_Lutsky
КОгда наконец майнинг станет незаконным предпринимательством. Или когда майнерам начнут выставлять счета за электроэнергию по пром.тарифам и брать за них нормальные налоги?
Жажда халявы в людях неистребима. Ничего не делать и при этом иметь деньги - мечта халявщиков. Блин...
Вот и воруют у них лечат их жадность.
Хорошъ
"отжали стеклопакет" -- сомнительно, что такая операция возможна с наружной стороны.
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