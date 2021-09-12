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Петропавловскую крепость наводнили военные. «Фонтанка» выяснила, к чему они готовятся

В Петропавловской крепости военные готовятся к салюту в честь Александра Невского

Читатели «Фонтанки» обратили внимание на обилие военных на территории Петропавловской крепости вечером 12 сентября. Люди в полном обмундировании не на шутку встревожили петербуржцев, и они обратились в редакцию за разъяснением.

Фото: читательница «Фонтанки» Ольга
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Как объяснили корреспонденту в пресс-службе Западного военного округа, на территории крепости проводилась инженерная разведка — часть подготовки к салюту в честь 800-летия со дня рождения князя Александра Невского и 75-й годовщины празднования Дня танкиста.

читательница «Фонтанки» Ольга

Салют грянет в 22:00. Расчёты батареи из 12 85-мм орудий Д-44 от Михайловской военной артиллерийской академии произведут 30 артиллерийских залпов в сопровождении запусков 2 тысяч фейерверочных изделий салютными установками. Будет применено более 70 видов фейерверочных изделий: «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега», «Фиалка» и других.

Фото: читательница «Фонтанки» Ольга
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

266198421
Надеюсь, Моголия раскошелится. На худой конец Татарстан.
07A
Стесняюсь спросить, за чей счет?
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