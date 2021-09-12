Как объяснили корреспонденту в пресс-службе Западного военного округа, на территории крепости проводилась инженерная разведка — часть подготовки к салюту в честь 800-летия со дня рождения князя Александра Невского и 75-й годовщины празднования Дня танкиста.
читательница «Фонтанки» Ольга
Салют грянет в 22:00. Расчёты батареи из 12 85-мм орудий Д-44 от Михайловской военной артиллерийской академии произведут 30 артиллерийских залпов в сопровождении запусков 2 тысяч фейерверочных изделий салютными установками. Будет применено более 70 видов фейерверочных изделий: «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега», «Фиалка» и других.