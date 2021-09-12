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Винер-Усманова объяснила, почему назвала гимнасток Авериных «мокрыми курицами»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова объяснила, почему назвала своих учениц Дину и Арину Авериных «мокрыми курицами». Так она пыталась отговорить их от ухода из большого спорта.

«Конечно, говорю, когда они «мокрые курицы», я им это подчеркиваю. Когда они ко мне пришли и сказали, что они вроде хотят закончить, то они были в этот момент для меня «мокрые курицы». А так они были для меня королевы всегда», — рассказала Винер-Усманова в программе «Москва. Кремль. Путин», показанной 12 сентября на телеканале «Россия 1».

Ранее глава федерации говорила, что Аверины собирались завершить карьеру и пойти в экономический институт, однако ей удалось отговорить спортсменок.

Россия впервые за 25 лет осталась без золота в личном многоборье по художественной гимнастике: Дина Аверина заняла второе место, несмотря на то что ее соперница из Израиля допустила ошибку в финальном соревновании (уронила ленту).

Информация о возможном завершении карьеры Арины Авериной появилась в СМИ сразу после выступления на Олимпиаде. Серебряная призерка Игр Дина заявила, что сестра сделала такое заявление «на эмоциях».

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Комментарии (1)

Skazochny
жена тьфу на вас ничем не отличается от насильника мужа
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