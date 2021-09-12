Винер-Усманова объяснила, почему назвала гимнасток Авериных «мокрыми курицами»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова объяснила, почему назвала своих учениц Дину и Арину Авериных «мокрыми курицами». Так она пыталась отговорить их от ухода из большого спорта.



«Конечно, говорю, когда они «мокрые курицы», я им это подчеркиваю. Когда они ко мне пришли и сказали, что они вроде хотят закончить, то они были в этот момент для меня «мокрые курицы». А так они были для меня королевы всегда», — рассказала Винер-Усманова в программе «Москва. Кремль. Путин», показанной 12 сентября на телеканале «Россия 1».

