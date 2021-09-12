FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +17
72.76р86.15р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
29
Печать

Автомобиль с «депутатскими номерами» в Петербурге засняли на тротуаре. Мужчина в салоне отреагировал матом на замечание

Служебный автомобиль с «депутатскими номерами» застали припаркованным на тротуаре в Петербурге

Служебный автомобиль, в прошлом созыве закрепленный за одним из депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга, припарковался на тротуаре у входа в администрацию МО «Сосновское» на улице Есенина.

Читатель «Фонтанки», приславший в редакцию фото «привилегированной» парковки, рассказал, что водитель, находившийся в машине, на замечание отреагировал нецензурной бранью.

«Стояла машина так очень долго — я успел мимо него пройти в магазин, отстоять там очередь и вернуться, — говорит очевидец. — Также хотелось бы обратить внимание на огромное количество свободных мест, чтобы припарковаться по правилам».

Фото: читатель «Фонтанки» Александр
Фото: читатель «Фонтанки» Александр
Фото: читатель «Фонтанки» Александр
ПоделитьсяПоделиться

По данным редакции, автомобиль с госномером А004ОА 178 был закреплен за депутатом от «Единой России» Михаилом Погореловым.

«Я последние 35 суток нахожусь в отпуске, — прокомментировал ситуацию Погорелов в разговоре с корреспондентом «Фонтанки». — Этот автомобиль, действительно, был закреплен за мной, но с момента моего ухода в отпуск это больше не так. Кому была передана машина, я не знаю». Погорелов также отметил, что вполне возможно водитель служебного автомобиля отправился на улицу Есенина по личной инициативе, так как смена длится 12 часов и далеко не все это время пассажир, за которым авто закреплено официально, находится в машине.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (29)

DenArch
Водила все правильно сделал. Жаль только в рыло пешеходу не сунул. Собаки поганые, стока ради них депутат сделал, не для того чтобы замечания тут раздавать. Чернь голимая. Алкаши чертовы. Тока мешают жить правильным людям с правильным пониманием курса…. Скоро всем яйца зажмут, тогда узнаете как языком чесать….тротуар понимаешь ли ему…перегородили.
Игoрь
Таки ЕР выиграет выборы:
и те кто списками,
и те кто с мандатами
станут нашими
депутатами.
LiChaBaTa
Раз полиции и государству наплевать на эти парковки в нарушении пдд, то и гражданам лучше не лезть.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний