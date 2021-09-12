«Стояла машина так очень долго — я успел мимо него пройти в магазин, отстоять там очередь и вернуться, — говорит очевидец. — Также хотелось бы обратить внимание на огромное количество свободных мест, чтобы припарковаться по правилам».

«Я последние 35 суток нахожусь в отпуске, — прокомментировал ситуацию Погорелов в разговоре с корреспондентом «Фонтанки». — Этот автомобиль, действительно, был закреплен за мной, но с момента моего ухода в отпуск это больше не так. Кому была передана машина, я не знаю». Погорелов также отметил, что вполне возможно водитель служебного автомобиля отправился на улицу Есенина по личной инициативе, так как смена длится 12 часов и далеко не все это время пассажир, за которым авто закреплено официально, находится в машине.