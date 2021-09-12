Япония обвинила российский самолет в нарушении воздушного пространства страны

Минобороны Японии заявило, что российский самолет Ан-26 дважды нарушил воздушное пространство страны. Об этом 12 сентября пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение ведомства и издание Jiji.



Инцидент якобы произошел у мыса Сиретоко на острове Хоккайдо. По данным агентства Kyodo, японские власти призвали российскую сторону по дипломатическим каналам не допускать впредь подобных инцидентов. В Минобороны также сильно заинтересованы в том, чтобы понять цели пассажирского самолета-нарушителя.



Отметим, ранее министр обороны Японии Нобуо Киси уже высказывал обеспокоенность из-за военных учений России на южных Курильских островах.

