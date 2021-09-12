Праздничную литургию и малый крестный ход возглавил Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. В шествии приняли участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, председатель Законодательного собрания города Вячеслав Макаров и вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский. Ковчег с мощами Александра Невского пронесли от храма до площади Александра Невского. Святыня покидает Лавру только один раз в году — в день перенесения мощей святого благоверного князя в Петербург. По данным пресс-службы епархии, в крестном ходе приняла участие одна тысяча человек.
Перед началом крестного хода верующих удивили требованием предъявить пригласительные на входе в Александро-Невскую лавру.