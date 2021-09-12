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Зачем далеко ходить. Как прошел первый с 2019 года крестный ход в честь Александра Невского в Петербурге, рассчитанный на тысячу человек

В Петербурге прошел крестный ход в честь Александра Невского с участием патриарха Кирилла

В Петербурге 12 сентября прошел крестный ход в честь дня перенесения мощей князя Александра Невского. Масштабные мероприятия, приуроченные к 800-летию со дня рождения святого благоверного князя, пришлось сократить из-за коронавирусных ограничений.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Праздничную литургию и малый крестный ход возглавил Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. В шествии приняли участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, председатель Законодательного собрания города Вячеслав Макаров и вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский. Ковчег с мощами Александра Невского пронесли от храма до площади Александра Невского. Святыня покидает Лавру только один раз в году — в день перенесения мощей святого благоверного князя в Петербург. По данным пресс-службы епархии, в крестном ходе приняла участие одна тысяча человек.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Перед началом крестного хода верующих удивили требованием предъявить пригласительные на входе в Александро-Невскую лавру.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Крестный ход по Невскому проспекту в Петербурге в честь дня перенесения мощей князя Александра Невского впервые прошел при Елизавете Петровне в 1743 году. В советские годы традиция ежегодных шествий прервалась и была возобновлена в 2013 году. В 2020-м ход не проводили из-за коронавируса. В 2019-м, по официальным оценкам, в крестном ходе по Невскому проспекту приняли участие 115 тысяч человек.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (16)

azul
Масок нет, дистанции нет, когда аресты за санитарные нарушения с выносами дверей?
***_555
А давно слово "поп " стало запретным?
vml1
Если высшее руководство так верует в бога,то почему у нас в стране так все плохо.??? Посмотрите в Ютубе как живут в других странах,где есть нефть и газ. Наша страна в глубокой ж..е И это факт. И их показуха им не поможет.
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