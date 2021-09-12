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МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Петербурге

В Петербурге в ближайшие дни ожидается ухудшение погоды. Вслед за синоптиками об этом 12 сентября предупредили в ГУ МЧС по региону.

Ведомство ссылается на информацию ФГБУ «Северо-Западное УГМС», согласно которой в понедельник ветер в городе усилится до 20 метров в секунду. Ранее сообщалось, что гроза может прогреметь над Петербургом уже сегодня вечером. А на следующей неделе температура упадет сразу почти на 10 градусов. Подробнее прогноз погоды читайте на «Фонтанке».

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