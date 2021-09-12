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Петербург ждут грозы и похолодание

В Петербурге 12 сентября будет дождливо, ближе к вечеру возможны грозы. Об этом сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Информацию подтверждают также в региональном ГУ МЧС: спасатели предупредили, что над городом пройдут «кратковременные дожди», переходящие в грозы, которые будут сопровождаться порывистым ветром. Он разгонится до скорости в 8 метров в секунду. При этом температура воздуха сегодня еще сохранится на уровне +18-+20 градусов. Уже завтра начнет холодать. «Первый день новой недели будет умеренно тёплым, до +15…+17°, но ветреным и богатым на дожди (до 10–15 мм, или почти до четверти от месячной нормы сентября). Во вторник и среду похолодание усилится, температура опустится до +10…+12°, а дожди станут небольшими и пройдут лишь местами», — уточняет Михаил Леус. Конец рабочей недели, по его словам, будет солнечным и прохладным, а в выходные снова пойдут дожди.

Ранее глава Гидрометцентра обещал Петербургу и Ленобласти резкое похолодание — температура упадет сразу на 10 градусов.

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Комментарии (9)

karbofos
Дело не в Гидрометцентре, и не в их неточных прогнозах.

Дело в том, что у них после 90-х годов почти не осталось станций метеонаблюдения, откуда они брали данные.

Чем больше станций - тем точнее картинку можно построить. А станций теперь нет.
Den69
"Сыну начальника гидрометцентра исполнилось 32-35, на самом деле - 28, по ощущениям - 23, временами - дочь".
-4°
Один шаман, камлающий с бубном над картой региона, обходился бы сильно дешевле Всего гидромета с тем же результатом.
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