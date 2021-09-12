Петербург ждут грозы и похолодание

Информацию подтверждают также в региональном ГУ МЧС: спасатели предупредили, что над городом пройдут «кратковременные дожди», переходящие в грозы, которые будут сопровождаться порывистым ветром. Он разгонится до скорости в 8 метров в секунду. При этом температура воздуха сегодня еще сохранится на уровне +18-+20 градусов. Уже завтра начнет холодать. «Первый день новой недели будет умеренно тёплым, до +15…+17°, но ветреным и богатым на дожди (до 10–15 мм, или почти до четверти от месячной нормы сентября). Во вторник и среду похолодание усилится, температура опустится до +10…+12°, а дожди станут небольшими и пройдут лишь местами», — уточняет Михаил Леус. Конец рабочей недели, по его словам, будет солнечным и прохладным, а в выходные снова пойдут дожди.

