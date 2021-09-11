Глава Гидрометцентра пообещал резкое похолодание Петербургу и Ленобласти. «Произойдет наступление глубокой осени»

Резкое похолодание на следующей неделе ждет центральную и северо-западную части России. Об этом 11 сентября сообщил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.
По словам Вильфанда, холодать будет с 15 сентября, в Москве температура упадет на 10 градусов, в Петербурге — на 6–8.
«Перемещается циклон, и в «тылу» окажутся Санкт-Петербург и Москва 14–15-го числа. Затронет похолодание и Коми, и Новгородскую, и Ярославскую области, то есть всю северную половину европейской части России. Произойдет наступление глубокой осени», — подчеркнул Вильфанд.
По его прогнозу, такая погода сохранится как минимум до конца рабочей недели. Отметим, в ближайшие три дня в Петербурге еще сохранится тепло, считают синоптики. Подробнее читайте на «Фонтанке».