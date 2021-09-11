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Глава Гидрометцентра пообещал резкое похолодание Петербургу и Ленобласти. «Произойдет наступление глубокой осени»

Глава Гидрометцентра предупредил о «наступлении глубокой осени» в Петербурге и Москве

Резкое похолодание на следующей неделе ждет центральную и северо-западную части России. Об этом 11 сентября сообщил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По словам Вильфанда, холодать будет с 15 сентября, в Москве температура упадет на 10 градусов, в Петербурге — на 6–8.

«Перемещается циклон, и в «тылу» окажутся Санкт-Петербург и Москва 14–15-го числа. Затронет похолодание и Коми, и Новгородскую, и Ярославскую области, то есть всю северную половину европейской части России. Произойдет наступление глубокой осени», — подчеркнул Вильфанд.

По его прогнозу, такая погода сохранится как минимум до конца рабочей недели. Отметим, в ближайшие три дня в Петербурге еще сохранится тепло, считают синоптики. Подробнее читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (1)

Аппаратчик мокрой классификации
У г-на вильфанда, на фоне безнаказанности уже давно наступил глубокий.. мм.. осень..
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