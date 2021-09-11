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Петербургу обещают теплые выходные. Циклон из города не уходит

Синоптики обещают Петербургу теплые выходные

Теплый сектор североатлантического циклона продолжает определять погоду в Петербурге. Об этом 11 сентября сообщил специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура будет выше нормы на 1–2 градуса и составит от +18 до +20 градусов по Цельсию. В городе пройдут «небольшие дожди». В целом погоду обещают «облачную с прояснениями». Восточный ветер достигнет скорости в 2–7 метров в секунду.

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