Основательница испанского поп-дуэта Baccara Мария Мендиола умерла в возрасте 69 лет в Мадриде в окружении семьи, сообщает 12 сентября BBC со ссылкой на официальный Instagram группы.

Мендиола скончалась 11 сентября в окружении семьи. Будущая поп-звезда родилась 4 апреля 1952 года. Мендиола создала дуэт Baccara с Майте Матеос в 1977, когда обе они работали танцовщицами фламенко на острове Фуэртевентура и развлекали туристов. Изначально дуэт исполнял кавер-версии популярных в те годы песен, в том числе ABBA. Но затем их заметили продюсеры звукозаписывающей студии RCA, которые подписали с девушками контракт. Так исполнительницы получили свой первый сингл, написанный специально для них и ставший хитом — Yes Sir, I Can Boogie. Сингл разошелся на пластинках 16-миллионным тиражом. В результате Baccara стали первым женским дуэтом, который попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Следующая песня группы Sorry I’m A Lady также заняла первые строчки хит-парадов. Спустя несколько лет дуэт распался и место Матеос в Baccara заняла вокалистка Мариса Перес. В 2008 году Перес покинула группу, и с 2011-го Мендиола начала работать с новой партнершей — Кристиной Севилья. «Моя дорогая Мария, прекрасная артистка, но прежде всего мой друг покинула нас, — написала Севилья в инстаграме дуэта 11 сентября. — Я благодарна за все то огромное количество любви, которое я от тебя получила».



Семья подтвердила сообщение о смерти Мендиолы, но не стала уточнять ее причины. Вплоть до последнего времени артистка продолжала записывать песни.

