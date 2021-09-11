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В Москве простились с режиссёром, спасая которого погиб глава МЧС Зиничев

Порядка двух сотен человек простились с погибшим в Норильске режиссером Александром Мельником. Церемония проходила 11 сентября в храме-музее святителя Николая в Толмачах Третьяковской галереи.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на настоятеля храма и духовника режиссёра протоиерея Николая (Соколова). Похоронят Мельника в деревне Афинеево Московской области, в которой он жил.

Режиссёр, снимавший документальный фильм об Арктике и развитии Северного морского пути, погиб в Норильске вместе с главой МЧС Евгением Зиничевым. По официальной информации, министр спасал Мельника.

Самого Зиничева похоронили накануне на Северном кладбище в Петербурге, рядом с бабушкой. О том, как проходила церемония, читайте в репортаже «Фонтанки».

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Комментарии (4)

Skazochny
кто кого спасал это вопрос...
Яхта
Уже всем расшифровали что Там произошло, хорош гонять эту инфу, лишь бы обмусолить...
bluxer
Я смотрел только старый фильм "Территория" с Банионисом. Вся эта сибирская романтика на любителя.
Покойный снял римейк, сил на который уже нет.
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