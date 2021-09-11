В Москве простились с режиссёром, спасая которого погиб глава МЧС Зиничев

Порядка двух сотен человек простились с погибшим в Норильске режиссером Александром Мельником. Церемония проходила 11 сентября в храме-музее святителя Николая в Толмачах Третьяковской галереи.



Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на настоятеля храма и духовника режиссёра протоиерея Николая (Соколова). Похоронят Мельника в деревне Афинеево Московской области, в которой он жил.

Режиссёр, снимавший документальный фильм об Арктике и развитии Северного морского пути, погиб в Норильске вместе с главой МЧС Евгением Зиничевым. По официальной информации, министр спасал Мельника.