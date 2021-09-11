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Под Выборгом трёхлетний малыш хлебнул отбеливателя из бутылки

Второе за сутки детское отравление зафиксировано в Выборгском районе Ленобласти. На этот раз ребёнок случайно выпил бытовой химии.

Как сообщает 47news, в ночь на 11 сентября в детскую больницу имени Филатова госпитализировали трёхлетнего мальчика с тяжёлым отравлением. Малыша привезли из посёлка Лебяжье, по предварительным данным, он выпил отбеливатель. Обстоятельства выясняют полиция и СК.

10 сентября врачи спасали пятилетнего ребёнка из посёлка Лесогорский. Он по недосмотру тёти продегустировал тараканий яд, который женщина перелила в бутылку из-под холодного чая.

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