Под Выборгом трёхлетний малыш хлебнул отбеливателя из бутылки

Второе за сутки детское отравление зафиксировано в Выборгском районе Ленобласти. На этот раз ребёнок случайно выпил бытовой химии.



Как сообщает 47news, в ночь на 11 сентября в детскую больницу имени Филатова госпитализировали трёхлетнего мальчика с тяжёлым отравлением. Малыша привезли из посёлка Лебяжье, по предварительным данным, он выпил отбеливатель. Обстоятельства выясняют полиция и СК.



10 сентября врачи спасали пятилетнего ребёнка из посёлка Лесогорский. Он по недосмотру тёти продегустировал тараканий яд, который женщина перелила в бутылку из-под холодного чая.

