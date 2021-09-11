Врачи в Выборге спасают пятилетнего ребенка, который едва не умер, сделав глоток «холодного чая»

Пятилетний житель посёлка Лесогорский Ленобласти госпитализирован с тяжёлым отравлением в Выборгскую детскую больницу. Ребёнок отхлебнул из бутылки с этикеткой «Липтон», но внутри оказался вовсе не чай.



Как стало известно «Фонтанке» 11 сентября, накануне с улицы Заречной медики забрали в больницу пятилетнего ребенка в тяжёлом состоянии. Как выяснилось, мальчик гостил у тёти, и та имела неосторожность оставить в квартире бутылку из-под холодного чая, в котором был тараканий яд. Пока женщина отвлеклась, детсадовец сделал глоток.

