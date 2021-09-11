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Врачи в Выборге спасают пятилетнего ребенка, который едва не умер, сделав глоток «холодного чая»

Под Выборгом пятилетний мальчик отравился средством от тараканов

Пятилетний житель посёлка Лесогорский Ленобласти госпитализирован с тяжёлым отравлением в Выборгскую детскую больницу. Ребёнок отхлебнул из бутылки с этикеткой «Липтон», но внутри оказался вовсе не чай.

Как стало известно «Фонтанке» 11 сентября, накануне с улицы Заречной медики забрали в больницу пятилетнего ребенка в тяжёлом состоянии. Как выяснилось, мальчик гостил у тёти, и та имела неосторожность оставить в квартире бутылку из-под холодного чая, в котором был тараканий яд. Пока женщина отвлеклась, детсадовец сделал глоток.

По данным «Фонтанки», семья пострадавшего на учёте не состоит.

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Комментарии (3)

PapaKarlo
тетка дура... дети везде лезут, хватают....
lamer
В Техноложке на первой лабораторной работе учили: не хранить химикаты и не проводить с ними манипуляции в пищевой посуде, не тащить в рот ручки и карандаши, мыть руки. Потом за нарушения серьезно наказывали.
Steam
Надо быть совсем тупым, чтобы хранить яды в упаковке из под пищевых продуктов
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