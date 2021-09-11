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В Петербурге стало меньше больных коронавирусом в стационарах, но выросло число тех, кто лечится на дому

Госпитализация с коронавирусом и пневмониями в Петербурге вновь демонстрирует рост. Как говорится в опубликованном 11 сентября «Перечне показателей эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге», за сутки в городские стационары поступили 310 человек. Накануне сообщалось о 288 госпитализированных.

Из развёрнутых 5 163 коек свободны 28,9%. Всего в стационарах на лечении находятся 3 613 пациентов, что на 84 меньше, чем днем ранее. Из них 367 — в реанимации. 130 подключены к ИВЛ. В «Ленэкспо» остаются 152 пациента, в пансионате «Заря» — 408.

На амбулаторном лечении с ковидом и пневмониями — 18 158, что на 200 больше, чем днем ранее.

За сутки в Петербурге первично вакцинированы 3 171 человека. Закончили цикл вакцинации (включая один укол «Спутником Лайт») — 10 550 человек. Всего с начала прививочной кампании полностью были вакцинированы 1,54 млн жителей города.

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