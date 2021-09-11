В Петербурге стало меньше больных коронавирусом в стационарах, но выросло число тех, кто лечится на дому

Госпитализация с коронавирусом и пневмониями в Петербурге вновь демонстрирует рост. Как говорится в опубликованном 11 сентября «Перечне показателей эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге», за сутки в городские стационары поступили 310 человек. Накануне сообщалось о 288 госпитализированных.



Из развёрнутых 5 163 коек свободны 28,9%. Всего в стационарах на лечении находятся 3 613 пациентов, что на 84 меньше, чем днем ранее. Из них 367 — в реанимации. 130 подключены к ИВЛ. В «Ленэкспо» остаются 152 пациента, в пансионате «Заря» — 408.

