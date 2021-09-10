Как говорится в опубликованном 10 сентября «Перечне показателей эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге», за сутки в городские стационары поступили 288 человек. Накануне сообщалось о 271 госпитализированном.
Из развёрнутых 5163 коек заняты 3697 — более 70%. 362 пациента находятся в реанимации. На ИВЛ — 129. В «Ленэкспо» остаются 163 пациента, в пансионате «Заря» — 394. На амбулаторном лечении с ковидом и пневмониями — ещё 17 958 жителей.
За сутки в Петербурге первично вакцинированы 3192 человека. Закончили цикл вакцинации (включая один укол «Спутником Лайт») — 11 094 человека. Всего с начала прививочной кампании полностью были вакцинированы 1,52 млн жителей города.
В Петербурге растёт госпитализация с коронавирусом: 288 человек за сутки
Госпитализация с коронавирусом и пневмониями в Петербурге вновь демонстрирует рост, а число свободных коек — меньше 30%, следует из отчёта Смольного.
Как говорится в опубликованном 10 сентября «Перечне показателей эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге», за сутки в городские стационары поступили 288 человек. Накануне сообщалось о 271 госпитализированном.