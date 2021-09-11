В пресс-службе ведомства уточнили, что Гатчинский городской суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу 33-летнего мужчины, которому вменяют насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней (ч. 4 ст. 132 УК РФ).
СУ СК Российской Федерации по Ленинградской области
«Фонтанка» ранее подробно описывала инцидент: отец девочки сообщил о ее пропаже поздним вечером 9 сентября. Полицейским удалось выяснить, что подросток вела беседы на интимные темы с 33-летним петербуржцем. В его квартире на улице Партизана Германа и нашли девочку — вреда ей злоумышленник нанести не успел.