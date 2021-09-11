FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +18
72.76р86.15р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
2
Печать

Петербуржца, заманившего к себе гатчинскую школьницу, заключили под стражу

Петербуржец, подозреваемый в домогательствах к 10-летней девочке из Гатчины, заключен под стражу. Об этом 11 сентября сообщили в Следственном комитете по региону.

В пресс-службе ведомства уточнили, что Гатчинский городской суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу 33-летнего мужчины, которому вменяют насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней (ч. 4 ст. 132 УК РФ).

СУ СК Российской Федерации по Ленинградской области

«Фонтанка» ранее подробно описывала инцидент: отец девочки сообщил о ее пропаже поздним вечером 9 сентября. Полицейским удалось выяснить, что подросток вела беседы на интимные темы с 33-летним петербуржцем. В его квартире на улице Партизана Германа и нашли девочку — вреда ей злоумышленник нанести не успел.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Алешик
и почему на видео таким туловищам закрашивают морду?! таких героев страна должна знать в лицо!!!
Алешик
Был бы удивлён,если бы наш гуманный суд принял бы другое решение... хотя.... удивляться нечему,могли бы составить протокол о мелком хулиганстве и отпустили бы восвояси🤣
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний