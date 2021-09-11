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Житель Ленобласти добавил к своим семи судимостям уголовное дело за поджог собственного дома

Полиция Киришей возбудила уголовное дело по факту умышленного поджога жилого дома в поселке Будогощь Ленобласти. Об этом 11 сентября сообщает 47news.

В пресс-службе полицейского главка уточнили, что в преступлении подозревают 30-летнего безработного, который прописан в этом самом доме на Заводской улице. Изначально после происшествия в отношении мужчины составили административный протокол о мелком хулиганстве. После возбуждения уголовного дела его задержали на двое суток.

Сам инцидент произошел 8 сентября. По данным 47news, у задержанного уже было семь судимостей за кражи, незаконное проникновение в жилище и надругательство. В последний раз мужчину привлекали к ответственности в декабре 2020 года за умышленное причинение легкого вреда здоровью.

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Комментарии (1)

alex_k
это шо ж теперь собственный дом поджечь низя?)
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