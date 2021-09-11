Киселев впервые за 10 лет из-за коронавируса не проведет «Вести недели»

Дмитрий Киселев в ближайшее воскресенье не сможет провести программу «Вести недели» на телеканале «Россия 1». Как передает РИА Новости, причиной является госпитализация из-за коронавируса.



Киселева в эфире заменит ведущий Игорь Кожевин. Сам автор высказываний про «радиоактивный пепел» появится в передаче в репортаже из больничной палаты.



«Я был привит от коронавируса — это сыграло большую роль в выздоровлении, так что я настоятельно советую всем прививаться, тогда даже в случае заболевания вы перенесете COVID-19 в легкой форме. Если бы не «Спутник», то хрипел бы сейчас в реанимации на ИВЛ с неясной перспективой», — заявил сам Киселев.

