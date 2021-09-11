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Киселев впервые за 10 лет из-за коронавируса не проведет «Вести недели»

Дмитрий Киселев в ближайшее воскресенье не сможет провести программу «Вести недели» на телеканале «Россия 1». Как передает РИА Новости, причиной является госпитализация из-за коронавируса.

Киселева в эфире заменит ведущий Игорь Кожевин. Сам автор высказываний про «радиоактивный пепел» появится в передаче в репортаже из больничной палаты.

«Я был привит от коронавируса — это сыграло большую роль в выздоровлении, так что я настоятельно советую всем прививаться, тогда даже в случае заболевания вы перенесете COVID-19 в легкой форме. Если бы не «Спутник», то хрипел бы сейчас в реанимации на ИВЛ с неясной перспективой», — заявил сам Киселев.

О госпитализации телеведущего с ковидом сообщалось 7 сентября.

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Комментарии (15)

iphonedimona
Злые языки говорят, что патриот Киселев лечится в натовской Германии недалеко от американской базы. Это правда? А ещё злые языки говорят, что он вакцинировался.
Dazdraperma
Меня вот что удивляет: как одни и те же люди могут с утра исступленно вопить "вакцинация помогает перевести болезнь в легкую форму", а вечером не менее исступленно "Киселев - путинский пропагандист, ему ни в чем и никогда верить нельзя"!
Kot Piter
Аурус-катафалк уже освободился! =)
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