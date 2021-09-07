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Телеведущего Дмитрия Киселева госпитализировали с COVID-19. Он уже идет на поправку

Телеведущий Дмитрий Киселев попал в больницу с COVID-19

Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня», ведущий программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» Дмитрий Киселев заболел коронавирусом. Сейчас ему уже лучше, сообщает 7 сентября РИА Новости со ссылкой на слова самого ведущего.

«Была высокая температура, за 38, меня госпитализировали, но лечение дало хороший результат, сейчас температура уже нормальная — это позитивный ответ на лечение. Прогноз оптимистичный», — рассказал Киселев.

Дмитрий Киселев родился в Москве в 1954 году, работал на Гостелерадио СССР, с 2008 года является заместителем гендиректора ВГТРК. Программу «Вести недели» ведет с 2012 года.

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Комментарии (16)

The Losevsky
Тот случай, когда второе предложение заметно портит смысл первого.
E .SladkiBubalehhh
Нам же даже с утюга вещают , прививайтесь , а он Штоль не привился ? Ох ох ох , вот какой он , двуличный товарищ
Piter Russo
Он в январе кажется прививался... а сейчас 9 месяц... и не ревакцинировался...
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