Проезд по Пискаревскому путепроводу в сторону центра ограничен утром 11 сентября. Как сообщается в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте», по нему не могут проехать автомобили, разрешено движение только автобусов.

Как следует из данных сервиса «Яндекс», движение ограничено из-за ремонтных работ и продлится до конца дня 12 сентября. Дорожные работы на Пискаревском проспекте стартовали в середине августа и будут идти до 15 сентября, сообщала «Фонтанка».



11 по 12 сентября будет прекращено движение на перекрестке Пискаревского проспекта и проспекта Мечникова. С 13 по 15 сентября будет прекращено движение на боковом проезде Пискаревского проспекта от улицы Куракина до Репнинской улицы.

