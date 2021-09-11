FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +18
72.76р86.15р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
0
Печать

В Петербурге из-за ремонта перекрыт Пискарёвский путепровод. Проехать могут только автобусы

В Петербурге закрыли для движения Пискаревский путепровод

Проезд по Пискаревскому путепроводу в сторону центра ограничен утром 11 сентября. Как сообщается в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте», по нему не могут проехать автомобили, разрешено движение только автобусов.

Как следует из данных сервиса «Яндекс», движение ограничено из-за ремонтных работ и продлится до конца дня 12 сентября. Дорожные работы на Пискаревском проспекте стартовали в середине августа и будут идти до 15 сентября, сообщала «Фонтанка».

11 по 12 сентября будет прекращено движение на перекрестке Пискаревского проспекта и проспекта Мечникова. С 13 по 15 сентября будет прекращено движение на боковом проезде Пискаревского проспекта от улицы Куракина до Репнинской улицы.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний