Турция требует от россиян ПЦР-тестов при внутренних перелетах

Турция начала требовать от российских туристов ПЦР-тесты при посадке на внутренние рейсы. Изначально эта мера не должна была коснуться иностранцев, но из-за негативной реакции турецких граждан решение изменили, сообщает 10 сентября Ассоциация туроператоров России.
6 сентября в стране вступили в силу новые коронавирусные ограничения. ПЦР-тесты должны были требовать у иностранных невакцинированных туристов, въезжающих в страну, но внутренних перелетов это не касалось. Однако с 8 сентября ассоциация стала получать жалобы от россиян, столкнувшихся с проблемами при путешествиях по Турции.
«В АТОР поступают уже многочисленные сообщения от российских туристов, которым пришлось либо срочно сдавать платный тест для вылета, либо отказываться от поездки по Турции вовсе (их отказывались сажать на борт)», — рассказали в ассоциации.
Ранее «Фонтанка» писала, что Турция больше не будет принимать у въезжающих в страну туристов сертификаты о прививках однокомпонентными вакцинами — в том числе и «Спутником Лайт».