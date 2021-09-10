Турция требует от россиян ПЦР-тестов при внутренних перелетах

Турция начала требовать от российских туристов ПЦР-тесты при посадке на внутренние рейсы. Изначально эта мера не должна была коснуться иностранцев, но из-за негативной реакции турецких граждан решение изменили, сообщает 10 сентября Ассоциация туроператоров России.



6 сентября в стране вступили в силу новые коронавирусные ограничения. ПЦР-тесты должны были требовать у иностранных невакцинированных туристов, въезжающих в страну, но внутренних перелетов это не касалось. Однако с 8 сентября ассоциация стала получать жалобы от россиян, столкнувшихся с проблемами при путешествиях по Турции.

