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Киностудия режиссёра Учителя выиграла суд у наследника Цоя благодаря господдержке

Московский городской суд отказал сыну Виктора Цоя в иске к студии «Рок» и кинопрокатчикам за фильм о музыканте. На стороне режиссёра Алексея Учителя сыграли федеральные деньги.

«В удовлетворении требований Александра Цоя о взыскании компенсации морального вреда отказано, решение вступило в силу», — сообщает 10 сентября пресс-служба Мосгорсуда.

Предметом спора был вышедший в 2020 году фильм «Цой». Наследник утверждал, что без его разрешения Учитель для извлечения дохода от популярности музыканта использовал его прижизненные снимки, и это принесло моральный вред.

Представители студии «Рок» оперировали в суде федеральными деньгами. Фильм снят за счёт казны, благодаря чему получил статус национального.

«Производство фильма являлось необходимым элементом реализации государственной политики по обеспечению национальных интересов в области культуры»», — сделал суд вывод и коммерческие подозрения с Учителя снял.

Кассовые сборы подтверждают его правоту. Лента в прокате провалилась.

Подробнее о «государственных» проектах Алексея Учителя и пропадающих деньгах читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (3)

f0ntan
"Кассовые сборы подтверждают его правоту. Лента в прокате провалилась" Это поэтому суд встал на сторону Учителя? А если бы фильм смотрели, и он набрал кассовые сборы? То суд бы встал на сторону наследника, и решил с кассовых сборов собрать моральную компенсацию?
Жидослав Грызлов
так он и не Цоя сын, а Рикошета
Савва Морозов
значит к государству - нац(гос)интересы тоже должны оплачиваться.
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