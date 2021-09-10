Киностудия режиссёра Учителя выиграла суд у наследника Цоя благодаря господдержке

«В удовлетворении требований Александра Цоя о взыскании компенсации морального вреда отказано, решение вступило в силу», — сообщает 10 сентября пресс-служба Мосгорсуда.
Предметом спора был вышедший в 2020 году фильм «Цой». Наследник утверждал, что без его разрешения Учитель для извлечения дохода от популярности музыканта использовал его прижизненные снимки, и это принесло моральный вред.
Представители студии «Рок» оперировали в суде федеральными деньгами. Фильм снят за счёт казны, благодаря чему получил статус национального.
«Производство фильма являлось необходимым элементом реализации государственной политики по обеспечению национальных интересов в области культуры»», — сделал суд вывод и коммерческие подозрения с Учителя снял.
Кассовые сборы подтверждают его правоту. Лента в прокате провалилась.
Подробнее о «государственных» проектах Алексея Учителя и пропадающих деньгах читайте в материале «Фонтанки».