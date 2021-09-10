В Западном регионе африканской страны Камерун зафиксировано выпадение града и предположительно снега. Осадки прошли в населённых пунктах Бана и Баку. Толщина снежного покрова там достигла около 0,05 мм, сообщает 10 сентября государственная телерадиовещательная компания CRTV.
#Cameroon— CRTVweb (@CRTV_web) September 10, 2021
Hailstones and what is thought to be snow of about 0,05mm thick has been reported in Bana and Baku in the Haut Nkam Division of the West Region. The Mayor of Bana, Jean Baptist Sanga says the phenomenon is caused by climate change. pic.twitter.com/iuW9n9isF3
Как заявил мэр Баны Жан-Батист Санга, необычное для Африки явление связано с изменением климата. По его словам, после выпадения снега и града в городе оказались повреждены крыши нескольких домов, движение транспорта было приостановлено, а ряду плантаций нанесён серьёзный ущерб.
О ситуации с погодой также высказался министр-делегат юстиции Жан де Дье Момо. Он, как передает издание Actu Cameroun, назвал снег «проклятием», которое «разрушит сельское хозяйство».
Ранее «Фонтанка» писала, что в нескольких городах на юге Бразилии снег выпал в конце июля.