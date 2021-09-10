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«Проклятие, которое разрушит сельское хозяйство». В Камеруне выпал снег

Выпавший град и снег повредили дома и плантации в Камеруне

В Западном регионе африканской страны Камерун зафиксировано выпадение града и предположительно снега. Осадки прошли в населённых пунктах Бана и Баку. Толщина снежного покрова там достигла около 0,05 мм, сообщает 10 сентября государственная телерадиовещательная компания CRTV.

Как заявил мэр Баны Жан-Батист Санга, необычное для Африки явление связано с изменением климата. По его словам, после выпадения снега и града в городе оказались повреждены крыши нескольких домов, движение транспорта было приостановлено, а ряду плантаций нанесён серьёзный ущерб.

О ситуации с погодой также высказался министр-делегат юстиции Жан де Дье Момо. Он, как передает издание Actu Cameroun, назвал снег «проклятием», которое «разрушит сельское хозяйство».

Ранее «Фонтанка» писала, что в нескольких городах на юге Бразилии снег выпал в конце июля.

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Комментарии (3)

change_it
Вау. А как же "глобальное потепление"? )
f0ntan
Как-то он избирательно выпал. Посыпал лишь дорогу
MyAdmiral Kruzenshtern
0,05 мм? С микрометром замеряли?
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