Устали от жары? В Бразилии выпал снег, температура упала до исторических минимумов

Как сообщает 29 июля CNN Brazil, жители Бразилии столкнулись с необычным для страны природным явлением — снегопадом. Температура упала до рекордных для этого региона минус 7,8°C.
«На несколько регионов Бразилии обрушилась «волна холода». В 33 муниципалитетах [самого южного штата Бразилии] Риу-Гранди-ду-Сул выпал снег», — говорится в сообщении.
Синоптики отметили, что за 30 лет наблюдения они никогда не видели снега с такими сильными ветрами и ограниченной видимостью. Органы здравоохранения региона готовят рекомендации для жизни в аномальных условиях. При этом бразильцы просто радовались необычному природному явлению.
Ранее о том, почему в мире участились природные катаклизмы, в интервью «Фонтанке» рассказал заместитель директора Института физики атмосферы