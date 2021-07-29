Устали от жары? В Бразилии выпал снег, температура упала до исторических минимумов

Как сообщает 29 июля CNN Brazil, жители Бразилии столкнулись с необычным для страны природным явлением — снегопадом. Температура упала до рекордных для этого региона минус 7,8°C.



«На несколько регионов Бразилии обрушилась «волна холода». В 33 муниципалитетах [самого южного штата Бразилии] Риу-Гранди-ду-Сул выпал снег», — говорится в сообщении.