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Устали от жары? В Бразилии выпал снег, температура упала до исторических минимумов

В нескольких городах на юге Бразилии идет снег. Воздушные массы, которые сформировались в полярных широтах, пришли на юг Латинской Америки.

Как сообщает 29 июля CNN Brazil, жители Бразилии столкнулись с необычным для страны природным явлением — снегопадом. Температура упала до рекордных для этого региона минус 7,8°C.

«На несколько регионов Бразилии обрушилась «волна холода». В 33 муниципалитетах [самого южного штата Бразилии] Риу-Гранди-ду-Сул выпал снег», — говорится в сообщении.

Синоптики отметили, что за 30 лет наблюдения они никогда не видели снега с такими сильными ветрами и ограниченной видимостью. Органы здравоохранения региона готовят рекомендации для жизни в аномальных условиях. При этом бразильцы просто радовались необычному природному явлению.

Ранее о том, почему в мире участились природные катаклизмы, в интервью «Фонтанке» рассказал заместитель директора Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

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Комментарии (9)

zorkii
Если у нас лето в Бразилии и Австралии зима и наоборот, было бы очень странно если бы и у них тоже было +30, как у нас
ANTIPUTINIST
Ну так то в том полушарии сейчас зима,так что всё норм.
В ЮАР, в июне 2010,когда там был ЧМ по футболу - тоже снег шёл.
Zemlemer
Если так и дальше пойдет, то российскому хоккею хана ))
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