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Водитель грузовика, устроивший смертельное ДТП с военными автобусами в Подмосковье, получил пять лет колонии

Суд вынес приговор водителю грузовика, врезавшегося в колонну военных автобусов в Подмосковье. Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

ДТП произошло 11 января 2021 года на участке 28 км автомагистрали М-9 «Балтия». Грузовик под управлением Ивана Гаврикова столкнулся с четырьмя военными автобусами, которые перевозили 100 человек. В результате погибли четверо военнослужащих, еще шестеро получили тяжелые травмы.

«Следствием опровергнуты версии, выдвинутые стороной защиты, и установлены обстоятельства произошедшего, свидетельствующие о том, что причиной указанного ДТП стало нарушение Гавриковым правил дорожного движения», — говорится в сообщении ведомства.

Суд приговорил водителя к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

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