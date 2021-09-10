Водитель грузовика, устроивший смертельное ДТП с военными автобусами в Подмосковье, получил пять лет колонии

Суд вынес приговор водителю грузовика, врезавшегося в колонну военных автобусов в Подмосковье. Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.



ДТП произошло 11 января 2021 года на участке 28 км автомагистрали М-9 «Балтия». Грузовик под управлением Ивана Гаврикова столкнулся с четырьмя военными автобусами, которые перевозили 100 человек. В результате погибли четверо военнослужащих, еще шестеро получили тяжелые травмы.



«Следствием опровергнуты версии, выдвинутые стороной защиты, и установлены обстоятельства произошедшего, свидетельствующие о том, что причиной указанного ДТП стало нарушение Гавриковым правил дорожного движения», — говорится в сообщении ведомства.

