Как пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы, на Новорижском шоссе (федеральная трасса М-9 «Балтия»), при повороте на деревню Глухово в Подмосковье, самосвал врезался в четыре военных автобуса, которые, по предварительным данным, принадлежат учебному центру ФКУ «Войсковая часть 83466», занимающемуся подготовкой водителей для Минобороны. По предварительной информации, водитель грузовика не справился с управлением.

Тяжелая авария произошла днем 11 января на одном из шоссе в Московской области. Грузовой автомобиль врезался в военную колонну. Сообщается о четырех погибших.

На новой Риге пиздец. Несколько автобусов с срочниками разбиты в смятку. Молодые парни погибли. pic.twitter.com/9f60OBfuxx

В результате ДТП погибли 4 человека: двое на месте, двое на руках у врачей. Еще 6 человек были госпитализированы, один из них находится в крайне тяжелом состоянии. Однако пострадавших может быть больше, некоторых из них в больницу забирали на попутках, добавляет собеседник агентства.



По предварительным данным, все погибшие и пострадавшие — военнослужащие.