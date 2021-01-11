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Самосвал протаранил четыре военных автобуса в Подмосковье, есть погибшие и раненые

Скриншот видео из твиттера&nbsp;<a href="https://twitter.com/aleshru/status/1348606395420176384" target="_blank" class="_">aleshru</a>
Скриншот видео из твиттера aleshru

Тяжелая авария произошла днем 11 января на одном из шоссе в Московской области. Грузовой автомобиль врезался в военную колонну. Сообщается о четырех погибших.

Как пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы, на Новорижском шоссе (федеральная трасса М-9 «Балтия»), при повороте на деревню Глухово в Подмосковье, самосвал врезался в четыре военных автобуса, которые, по предварительным данным, принадлежат учебному центру ФКУ «Войсковая часть 83466», занимающемуся подготовкой водителей для Минобороны. По предварительной информации, водитель грузовика не справился с управлением.

В результате ДТП погибли 4 человека: двое на месте, двое на руках у врачей. Еще 6 человек были госпитализированы, один из них находится в крайне тяжелом состоянии. Однако пострадавших может быть больше, некоторых из них в больницу забирали на попутках, добавляет собеседник агентства.

По предварительным данным, все погибшие и пострадавшие — военнослужащие.

Скриншот видео из твиттера&nbsp;<a href="https://twitter.com/aleshru/status/1348606395420176384" target="_blank" class="_">aleshru</a>
Скриншот видео из твиттера aleshru

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Комментарии (4)

260581461
Очередной Джамшут на грузовике.
Владислав М
Почему армия не может обеспечить безопасность при перевозке личного состава? Чем занималась ВАИ? Почему российские солдаты массово гибнут в мирное время? За такое надо срывать погоны с виновных генералов и увольнять без льгот и военных пенсий!
abc-spb
Фонтанка!!! Замажьте в ссылке текст - РосСуперПуперНадзор (как он там называется?) "наедет", а вам это надо???
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