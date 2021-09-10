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Проблесковые маячки и сирены. В Петербурге прошла акция памяти главы МЧС Евгения Зиничева

В Петербурге прошла акция памяти погибшего в Норильске главы МЧС Евгения Зиничева

В Петербурге 10 сентября в 16:00 состоялась акция памяти министра МЧС России Евгения Зиничева. Корреспондент «Фонтанки» побывал на мероприятии, которое устроили спасатели пожарной части № 26 на Средней улице.

Огнеборцы выстроились перед зданием пожарной охраны на фоне специальной техники. В течение 30 секунд они стояли под звук сигналов машин с включенными проблесковыми маячками.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Акция памяти прошла во всех федеральных пожарно-спасательных частях России.

Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

55-летний глава МЧС Евгений Зиничев скончался 8 сентября под Норильском. По официальным данным, он пытался спасти упавшего со скалы оператора Александра Мельника, который также не выжил.

Похоронить министра решили в Петербурге. 10 сентября катафалк Aurus с телом погибшего доставили к четырем дня на Северное кладбище. Попрощаться с Зиничевым приехали губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров и заместитель председателя Следственного комитета России Александр Клаус.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (3)

07A
Это традиция!
Skazochny
не зря в охране деда начинал...
лексус
Пожарные команды оставьте в покое, они и так постоянно на передовой, одни из немногих к кому ещё осталось уважение, этот министр не был профессиональным спасателем, курсантов бы хватило за глаза. Пусть земля ему будет такая же, какие были его земные поступки. Семье соболезнования
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