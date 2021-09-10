Огнеборцы выстроились перед зданием пожарной охраны на фоне специальной техники. В течение 30 секунд они стояли под звук сигналов машин с включенными проблесковыми маячками.

Акция памяти прошла во всех федеральных пожарно-спасательных частях России.

55-летний глава МЧС Евгений Зиничев скончался 8 сентября под Норильском. По официальным данным, он пытался спасти упавшего со скалы оператора Александра Мельника, который также не выжил.



Похоронить министра решили в Петербурге. 10 сентября катафалк Aurus с телом погибшего доставили к четырем дня на Северное кладбище. Попрощаться с Зиничевым приехали губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров и заместитель председателя Следственного комитета России Александр Клаус.

