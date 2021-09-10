В латвийских поездах появятся специальные вагоны для привитых и переболевших COVID-19

В Латвии на отдельных железнодорожных маршрутах появятся специальные вагоны для пассажиров с ковид-сертификатами. В них смогут передвигаться переболевшие коронавирусом и вакцинированные, имеющие соответствующие документы.



Как сообщает 10 сентября агентство Baltijas Balss, в данных вагонах пассажиры и кондукторы смогут не использовать защитные маски, также необязательно будет соблюдать правило определённого числа пассажиров.



В компании АО «Пасажиеру вилциенс» уточняют, что на пилотной основе специальные вагоны будут организованы на маршрутах из Риги и Даугавпилса, Краславы и Резекне. Они начнут ходить с 15 сентября.

