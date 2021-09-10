FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +16
73.13р86.47р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
1
Печать

В латвийских поездах появятся специальные вагоны для привитых и переболевших COVID-19

В Латвии запустят отдельные маршруты с вагонами для пассажиров с ковид-сертификатами

В Латвии на отдельных железнодорожных маршрутах появятся специальные вагоны для пассажиров с ковид-сертификатами. В них смогут передвигаться переболевшие коронавирусом и вакцинированные, имеющие соответствующие документы.

Как сообщает 10 сентября агентство Baltijas Balss, в данных вагонах пассажиры и кондукторы смогут не использовать защитные маски, также необязательно будет соблюдать правило определённого числа пассажиров.

В компании АО «Пасажиеру вилциенс» уточняют, что на пилотной основе специальные вагоны будут организованы на маршрутах из Риги и Даугавпилса, Краславы и Резекне. Они начнут ходить с 15 сентября.

Ранее «Фонтанка» писала, что летом латвийским работодателям разрешили увольнять непривитых от коронавируса сотрудников.

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний