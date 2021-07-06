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В Латвии разрешат увольнять непривитых от коронавируса

В Латвии вводят обязательную вакцинацию работников учреждений здравоохранения, социального ухода и образования. Об этом 6 июля пишет Delfi.

Привиться все врачи, учителя и чиновники будут должны до 15 сентября. После этого у работодателя появится право отстранить невакцинированных от работы или даже уволить. Кроме того, что непривитым жителям придется получать большинство госуслуг только дистанционно.

Напомним, уже почти в 30 российских регионах введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан (в Петербурге пока только для 65% госслужащих). В большинстве субъектов РФ требуют прививать работников сферы услуг, здравоохранения, транспорта и культуры.

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Комментарии (5)

vader
Непонятно, чему тут удивляться. Вся эта программа была разработана в Штатах, то есть на Западе. Ну и что удивительного в том, что теперь увольняют в Латвии? Надо же было кому-то начать. Следующая Германия, потом Франция, ну, потом и остальные подтянутся.
Spora
Как же либерастам теперь на светлую иуроппу ссылаться, где творится законие и порядок?...
Алексей Власов
Так вот ты какая, страна свободных, оплот демократии....
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