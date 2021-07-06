В Латвии разрешат увольнять непривитых от коронавируса

В Латвии вводят обязательную вакцинацию работников учреждений здравоохранения, социального ухода и образования. Об этом 6 июля пишет Delfi.



Привиться все врачи, учителя и чиновники будут должны до 15 сентября. После этого у работодателя появится право отстранить невакцинированных от работы или даже уволить. Кроме того, что непривитым жителям придется получать большинство госуслуг только дистанционно.



Напомним, уже почти в 30 российских регионах введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан (в Петербурге пока только для 65% госслужащих). В большинстве субъектов РФ требуют прививать работников сферы услуг, здравоохранения, транспорта и культуры.

