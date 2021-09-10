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«Искорка попала на диван». Пожар на корабле в Кронштадте потушили

Спасатели локализовали огонь в каюте корабля в Кронштадте

Не пожар, а задымление произошло в сухом доке Сургина Кронштадтского морского завода. Об этом «Фонтанке» рассказали на предприятии 10 сентября.

Сотрудников МЧС вызвали на Петровскую улицу в 14:23. По данным нашего издания, дым повалил из каюты предположительно военного корабля. «Во время сварочных работ искорка попала на диван», — прокомментировали в пресс-службе.

В МЧС уточнили, что горела надстройка размером 12х49 метров. К 15:06 пожар локализован. Пострадавших нет.

К тушению привлекали 10 единиц техники и 45 человек личного состава.

Док им. М. И. Сургина на сегодняшний день является самым старым действующим сухим доком не только в Кронштадте, но и в России. Кронштадтский морской завод — судоремонтное предприятие Северо-Западного региона России, основанное в середине 19-го века.

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Комментарии (1)

Аппаратчик мокрой классификации
"Не пожар, а задымление" - та оно сразу было понятно.. Чай не у басурман каких, бездуховных, действо было...
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