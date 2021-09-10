«Искорка попала на диван». Пожар на корабле в Кронштадте потушили

Сотрудников МЧС вызвали на Петровскую улицу в 14:23. По данным нашего издания, дым повалил из каюты предположительно военного корабля. «Во время сварочных работ искорка попала на диван», — прокомментировали в пресс-службе.



В МЧС уточнили, что горела надстройка размером 12х49 метров. К 15:06 пожар локализован. Пострадавших нет.



К тушению привлекали 10 единиц техники и 45 человек личного состава.



Док им. М. И. Сургина на сегодняшний день является самым старым действующим сухим доком не только в Кронштадте, но и в России. Кронштадтский морской завод — судоремонтное предприятие Северо-Западного региона России, основанное в середине 19-го века.

