В связи с транснациональным характером деятельности фигурантов и крупным ущербом, причиненным потерпевшим, было решено передать уголовное дело о мошенничестве в отношении основателей финансовой пирамиды Finiko в центральный аппарат МВД России.

На данный момент зарегистрировано уже 3 300 заявлений от граждан России, Германии, Австрии, Венгрии, Казахстана, Киргизии и других стран.

Сумма ущерба от деятельности финансовой пирамиды Finiko превышает миллиард рублей. Об этом сообщает «МВД Медиа» 10 сентября со ссылкой на потерпевших.

«Заместитель министра внутренних дел Российской Федерации — начальник Следственного департамента МВД России генерал-лейтенант юстиции Сергей Лебедев принял решение о передаче уголовного дела о мошенничестве в отношении основателей финансовой пирамиды Finiko в производство Следственного департамента МВД России», — сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.



Finiko — российская финансовая пирамида. По данным прокуратуры, с августа 2019-го по декабрь 2020-го злоумышленники действовали на территории Татарстана и других регионов Российской Федерации. От имени компании они привлекали денежные средства граждан под предлогом их инвестирования в фондовые рынки, криптовалюту и иные торговые площадки. Клиентам гарантировали доход в размере до 25 % от суммы ежемесячно. При этом у компании Finiko не было лицензии на деятельность форекс-дилера, а в государственных реестрах и налоговых органах она зарегистрирована не была.



В декабре 2020-го прокуратура Татарстана сообщила, что в отношении неустановленных сотрудников Finiko возбудили уголовное дело об организации финансовой пирамиды. Тогда их заподозрили в незаконном привлечении не менее 80 миллионов рублей.

