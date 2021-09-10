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Сумма ущерба от деятельности финансовой пирамиды Finiko превышает миллиард рублей

Сумма ущерба от деятельности финансовой пирамиды Finiko превышает миллиард рублей. Об этом сообщает «МВД Медиа» 10 сентября со ссылкой на потерпевших.

На данный момент зарегистрировано уже 3 300 заявлений от граждан России, Германии, Австрии, Венгрии, Казахстана, Киргизии и других стран.

В связи с транснациональным характером деятельности фигурантов и крупным ущербом, причиненным потерпевшим, было решено передать уголовное дело о мошенничестве в отношении основателей финансовой пирамиды Finiko в центральный аппарат МВД России.

«Заместитель министра внутренних дел Российской Федерации — начальник Следственного департамента МВД России генерал-лейтенант юстиции Сергей Лебедев принял решение о передаче уголовного дела о мошенничестве в отношении основателей финансовой пирамиды Finiko в производство Следственного департамента МВД России», — сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Finiko — российская финансовая пирамида. По данным прокуратуры, с августа 2019-го по декабрь 2020-го злоумышленники действовали на территории Татарстана и других регионов Российской Федерации. От имени компании они привлекали денежные средства граждан под предлогом их инвестирования в фондовые рынки, криптовалюту и иные торговые площадки. Клиентам гарантировали доход в размере до 25 % от суммы ежемесячно. При этом у компании Finiko не было лицензии на деятельность форекс-дилера, а в государственных реестрах и налоговых органах она зарегистрирована не была.

В декабре 2020-го прокуратура Татарстана сообщила, что в отношении неустановленных сотрудников Finiko возбудили уголовное дело об организации финансовой пирамиды. Тогда их заподозрили в незаконном привлечении не менее 80 миллионов рублей.

Позже в Казани арестовали одного из основателей Finiko Кирилла Доронина. До 28 сентября он будет находиться в СИЗО № 2 УФСИН по Республике Татарстан.

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Комментарии (1)

263990011
Года 3 назад, я была в Крыму- один бизнесмен ( как он про себя рассказал) - поделился со мной.У него жизнь прекрасна, он путешествует на лайнере в 20 этажей высотой ; инвестирует в эту самую компанию.Рассказал, что очень высокие проценты за вклад туда:) Я сказала, спасибо- но у меня нет денег на инвестиции....Он пытался меня уговорить тоже путешествовать на этом лайнере:) Бесплатный сыр только в мышеловке, как говорят....Почитав однако договор этой компании- поняла еще раз- обман чистой воды....Черным по белому было написано: " Компания не несет ответственности за возможную потерю финансовых средств" .Как- то так......
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