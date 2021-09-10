Папа римский призвал помолиться за тех, кто страдает от печали

Папа римский Франциск на своей странице в Twitter призвал помолиться за людей, которые сейчас печальны. Соответствующую запись понтифик опубликовал 10 сентября.



«Давайте #PrayTogether (молиться вместе) за всех людей, которые страдают от печали, потому что они одни, или потому что они не знают, что их ждет в будущем, или потому что они не могут содержать свою семью, так как у них нет работы. Многие люди страдают от печали. Помолимся за них», — обратился к подписчикам папа римский.



Ранее «Фонтанка» писала, что летом 2021 года папа римский отправил в итальянские тюрьмы 15 тысяч порций мороженого, чтобы помочь заключенным пережить аномальную жару.

