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В ЕС готовы провести новые инспекции по вакцине «Спутник V» в России

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) готово при необходимости провести новые инспекции по вакцине «Спутник V» в России. Об этом 10 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на регулятор.

«ЕМА продолжает оценку вакцины «Спутник V». Если возникнет необходимость в новых инспекциях в рамках оценки, то их планирование будет осуществляться совместно с разработчиком, но на данном этапе мы не можем говорить об этом более детально», — заявили в агентстве.

Сейчас процедуру постепенной экспертизы в ЕМА проходят вакцины CureVac, NovaVax, Sinovac, «Спутник V» и Vidprevtyn.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что министры здравоохранения стран «большой двадцатки» называли российскую вакцину «Спутник V» лучшим препаратом для профилактики COVID-19.

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Комментарии (2)

dedmoroz_5e4d8827384c2
как они сюда приедут, если их вакцина в РФ не признана?
кто их сюда пустит? с какого перегрева?
пусть там сидят, раз мы тут сидим, всё зеркально, так и будем через забор друг на друга смотреть глазами потребнадзоров до полной победы евромаразма в мире
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