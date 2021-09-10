В ЕС готовы провести новые инспекции по вакцине «Спутник V» в России

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) готово при необходимости провести новые инспекции по вакцине «Спутник V» в России. Об этом 10 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на регулятор.



«ЕМА продолжает оценку вакцины «Спутник V». Если возникнет необходимость в новых инспекциях в рамках оценки, то их планирование будет осуществляться совместно с разработчиком, но на данном этапе мы не можем говорить об этом более детально», — заявили в агентстве.



Сейчас процедуру постепенной экспертизы в ЕМА проходят вакцины CureVac, NovaVax, Sinovac, «Спутник V» и Vidprevtyn.

