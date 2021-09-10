В «детском» отделе уголовного розыска Петербурга рассказали, дети какого возраста чаще всего становятся жертвами педофила

Ребенок в возрасте от 8 до 12 лет, идущий в школу либо другое какое-то заведение без взрослого. Таков среднестатистический образ жертвы преступления на сексуальной почве.



Об этом в интервью «Фонтанке» рассказала начальник «детского» отдела уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу и области Алексей Родин.



«Если взять 100 тысяч потерпевших, то 80 тысяч — это будет 10 лет. Потом 9 — 11, потом 8 — 12. После 12 лет ребенок может закричать, побежать», — объясняет петербургский «охотник на педофилов»

