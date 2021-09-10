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В «детском» отделе уголовного розыска Петербурга рассказали, дети какого возраста чаще всего становятся жертвами педофила

Ребенок в возрасте от 8 до 12 лет, идущий в школу либо другое какое-то заведение без взрослого. Таков среднестатистический образ жертвы преступления на сексуальной почве.

Об этом в интервью «Фонтанке» рассказала начальник «детского» отдела уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу и области Алексей Родин.

«Если взять 100 тысяч потерпевших, то 80 тысяч — это будет 10 лет. Потом 9 — 11, потом 8 — 12. После 12 лет ребенок может закричать, побежать», — объясняет петербургский «охотник на педофилов»

Дети младше 8 лет чаще всего становятся объектами неблаговидных притязаний родственников, иногда друзей семьи, вхожих в дом.

В 2020 году, по словам Родина, увеличилось количество инцестов, не в последнюю очередь из-за пандемии и связанного с нею домашнего карантина.

Полностью интервью читайте по ссылке.

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Комментарии (1)

serglaz
Полицейскому - поклон и уважение. За такую работу надо молоко бесплатное давать, деньги большие платить и ордена вешать.
Его "пациентам" - химическая кастрация. Недорого и эффективно.
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