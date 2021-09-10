Сотрудники «детского» отдела уголовного розыска в 2020 году поймали в Петербурге и области рекордное количество педофилов

Об этом в интервью «Фонтанке» рассказал начальник подразделения Алексей Родин.



По словам петербургского «охотника на педофилов», это максимальное количество задержанных за изнасилования, действия сексуального характера и развратные действия с начала работы отдела.



В прошлом году, по словам Родина, вероятно из-за пандемии, увеличилось количество инцестов, когда преступления в отношении детей совершают кровные родственники или же приемные родители.



Полностью интервью читайте по ссылке.

