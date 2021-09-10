Сотрудники «детского» отдела уголовного розыска в 2020 году поймали в Петербурге и области рекордное количество педофилов

> Могу сказать, что процентное соотношение педофилов, которые выходят из тюрьмы и вновь совершают преступление, оно стремится к 100 процентам.
Ничего стопроцентного в природе не бывает. Тут бы и задуматься, какой искусственный механизм (тюрьма в конкретной стране) вызывает этот результат, и какие бывают альтернативы. Тем более, что даже цитата приведена, объясняющая, почему люди так делают.
> Кем эта девочка или этот мальчик дальше станет? Не исключено, что и педофилом.
Просто замечательно. Давайте и их заранее сажать, для господина полковника это уже испорченный (пило)материал.
> Но если ему дать небольшой срок, то он выйдет и будет либо продолжать вот эту вот историю интернетовскую, либо выйдет на улицу.
Подростки, бывает, творят такие заковыристые «истории интернетовские» без всяких пресловутых усатых мужиков с унылыми фоточками членов. Опять сажать?
В общем, все вокруг педофилы, либо выявленные, либо потенциальные. Какая-то очень знакомая формулировка в голове вертится…