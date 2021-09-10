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Сотрудники «детского» отдела уголовного розыска в 2020 году поймали в Петербурге и области рекордное количество педофилов

69 человек за минувший год привлекли к уголовной ответственности за преступления сексуальной направленности в отношении несовершеннолетних сотрудники «детского» отдела уголовного розыска петербургского главка.

Об этом в интервью «Фонтанке» рассказал начальник подразделения Алексей Родин.

По словам петербургского «охотника на педофилов», это максимальное количество задержанных за изнасилования, действия сексуального характера и развратные действия с начала работы отдела.

В прошлом году, по словам Родина, вероятно из-за пандемии, увеличилось количество инцестов, когда преступления в отношении детей совершают кровные родственники или же приемные родители.

Полностью интервью читайте по ссылке.

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Комментарии (13)

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Да, насчёт 100% очень странное заявление, потому что есть такая вещь, которая, если память не изменяет, называется ложной или ситуативной педофилией, и, насколько мне известно, распространена она намного больше, чем истинная педофилия.
izhak
> Могу сказать, что процентное соотношение педофилов, которые выходят из тюрьмы и вновь совершают преступление, оно стремится к 100 процентам.
Ничего стопроцентного в природе не бывает. Тут бы и задуматься, какой искусственный механизм (тюрьма в конкретной стране) вызывает этот результат, и какие бывают альтернативы. Тем более, что даже цитата приведена, объясняющая, почему люди так делают.

> Кем эта девочка или этот мальчик дальше станет? Не исключено, что и педофилом.
Просто замечательно. Давайте и их заранее сажать, для господина полковника это уже испорченный (пило)материал.

> Но если ему дать небольшой срок, то он выйдет и будет либо продолжать вот эту вот историю интернетовскую, либо выйдет на улицу.
Подростки, бывает, творят такие заковыристые «истории интернетовские» без всяких пресловутых усатых мужиков с унылыми фоточками членов. Опять сажать?

В общем, все вокруг педофилы, либо выявленные, либо потенциальные. Какая-то очень знакомая формулировка в голове вертится…
Kent_5e4ce28898395
Похоже на обострение компании перед выборами. Логично было бы озаботиться этой проблемой весной, когда всякие маньяки активизируются. А осенью они наоборот стихают естественным образом.
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