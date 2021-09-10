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Петербуржец погиб, рванув ловить уходящее тепло на Карельский перешеек

Из озера Длинное достали тело утонувшего жителя Петербурга

Осенний заплыв в Выборгском районе Ленинградской области закончился гибелью жителя Петербурга. Его тело нашли друзья, прочёсывавшие акваторию в поисках пропавшего приятеля.

Как стало известно «Фонтанке» 10 сентября, накануне около половины четвёртого часа дня в экстренную службу обратился мужчина, рассказавший, что на базе «Ильичёва» на Карельском перешейке компания недосчиталась одного из отдыхающих.

Их знакомый, 46-летний мужчина с Гражданского проспекта, ушёл плавать на озеро Длинное и не вернулся. Полтора десятка человек искали его сначала вдоль берега, потом друзья взяли катамаран и отправились проверять акваторию. Менее чем через полчаса пропавшего нашли в воде, помощь медиков для него уже была бесполезна.

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