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В Сапёрном остановили каршеринг: у водителя не оказалось ни прав, ни регистрации

Водителя без прав на каршеринге задержали инспекторы ДПС на Петрозаводском шоссе

Сотрудники ДПС в Колпинском районе Петербурга задержали водителя и пассажира каршеринга. Теперь полиции предстоит разбираться, как молодой человек оказался за рулем арендной машины.

Как стало известно «Фонтанке», 10 сентября в 00:35 у дома 52 по Петрозаводскому шоссе в поселке Сапёрный сотрудник ДПС остановил каршеринговый KIA Rio. За рулем находился 20-летний гражданин Узбекистана, проживающий в Отрадном. При проверке выяснилось, что молодой человек не имеет ни водительских прав, ни документов на машину, ни регистрации на территории Российской федерации.

Водителя вместе с пассажиром — проживающим вместе с ним 21-летним гражданином Узбекистана — доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

В начале сентября в Петербурге сотрудники ГИБДД тоже задерживали двух молодых граждан Узбекистана на каршеринге. Один из них управлял автомобилем по чужому аккаунту и попал в ДТП, после чего оба попытались сбежать от полицейских.

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