В Сапёрном остановили каршеринг: у водителя не оказалось ни прав, ни регистрации

Сотрудники ДПС в Колпинском районе Петербурга задержали водителя и пассажира каршеринга. Теперь полиции предстоит разбираться, как молодой человек оказался за рулем арендной машины.



Как стало известно «Фонтанке», 10 сентября в 00:35 у дома 52 по Петрозаводскому шоссе в поселке Сапёрный сотрудник ДПС остановил каршеринговый KIA Rio. За рулем находился 20-летний гражданин Узбекистана, проживающий в Отрадном. При проверке выяснилось, что молодой человек не имеет ни водительских прав, ни документов на машину, ни регистрации на территории Российской федерации.