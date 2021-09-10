До 8:15 в городе были обычные для этого времени 4 балла, после подросли до 5 баллов, что на 1 выше обычного, но нормально для осени.
Есть, однако, проблемные места. На КАД, по данным «Яндекс.Карт», как минимум с 8 утра держится 10-километровая пробка на внутреннем кольце перед Софийской улицей. Её хвост заканчивается в районе Кудрово. В обратном направлении тоже затор, но короче.
Плотно на Народной улице и Дальневосточном проспекте. Там пользователи карт отметили ДТП.
Ещё одну «необычно сложную пробку» сервис зафиксировал в 8:06 на Дороге жизни и Рябовском шоссе от Приютинской улицы до Окраинной улицы. «В пробке длиной 4,4 км можно потерять 44 минуты, что на 39 минут больше обычного», — предупредил «Яндекс».