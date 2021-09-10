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На КАД с раннего утра образовалась 10-километровая пробка

Загруженность дорог Петербурга утром 10 сентября пока не бьёт рекорды.

До 8:15 в городе были обычные для этого времени 4 балла, после подросли до 5 баллов, что на 1 выше обычного, но нормально для осени.

Есть, однако, проблемные места. На КАД, по данным «Яндекс.Карт», как минимум с 8 утра держится 10-километровая пробка на внутреннем кольце перед Софийской улицей. Её хвост заканчивается в районе Кудрово. В обратном направлении тоже затор, но короче.

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Плотно на Народной улице и Дальневосточном проспекте. Там пользователи карт отметили ДТП.

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Ещё одну «необычно сложную пробку» сервис зафиксировал в 8:06 на Дороге жизни и Рябовском шоссе от Приютинской улицы до Окраинной улицы. «В пробке длиной 4,4 км можно потерять 44 минуты, что на 39 минут больше обычного», — предупредил «Яндекс».

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Комментарии (2)

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Здравствуйте. Обращаюсь к вам за помощью. Мне поставили диагноз - дегенеративное разрушение коленных суставов. Нужно достаточно недешевое лечение. Один укол в сустав стоит 7000. А их необходимо 3. Я осталась на данный момент без работы и живу одна. Лечение нужно начинать уже сейчас.
Люди добрые, поджалуйста, помогите. Просто не к кому обратиться за помощью.

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