Рособрнадзор: Пандемия COVID-19 практически не повлияла на результаты ЕГЭ

«COVID на результаты ЕГЭ практически не повлиял. Если брать прошлый год, все боялись, что обрушатся результаты, единственный, кто говорил, что они могут быть лучше — это был я. Почему? Потому что последние два месяца выпускник остался дома и готовился к тем предметам, которые он выбрал», — сказал Музаев (цитата по РИА Новости ).

Влияние пандемии коронавируса на результаты единого государственного экзамена оказалось минимальным. Об этом 9 сентября заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью телеканалу RTVI.

Он добавил, что выпускники сталкивались с трудностями при выполнении заданий, которые ориентированы на практику, например лабораторных работ по физике или химии.



Ранее «Фонтанка» писала, что в конце августа были опубликованы образцы ЕГЭ на 2022 год. Экзамен по математике стал сложнее, а по обществознанию спрашивают про новую Конституцию.

