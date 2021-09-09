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Рособрнадзор: Пандемия COVID-19 практически не повлияла на результаты ЕГЭ

Влияние пандемии коронавируса на результаты единого государственного экзамена оказалось минимальным. Об этом 9 сентября заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью телеканалу RTVI.

«COVID на результаты ЕГЭ практически не повлиял. Если брать прошлый год, все боялись, что обрушатся результаты, единственный, кто говорил, что они могут быть лучше — это был я. Почему? Потому что последние два месяца выпускник остался дома и готовился к тем предметам, которые он выбрал», — сказал Музаев (цитата по РИА Новости).

Он добавил, что выпускники сталкивались с трудностями при выполнении заданий, которые ориентированы на практику, например лабораторных работ по физике или химии.

Ранее «Фонтанка» писала, что в конце августа были опубликованы образцы ЕГЭ на 2022 год. Экзамен по математике стал сложнее, а по обществознанию спрашивают про новую Конституцию.

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