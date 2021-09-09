Финляндия ждет нашествия россиян. Они ринутся получать визы после пандемии

МИД Финляндии готовится к большому количеству заявлений на получение визы от российских туристов



Министерство внутренних дел Финляндии ожидает наплыва заявлений на визы от россиян, когда движение через границу наладится. За время пандемии вышел срок полумиллиона виз, выданных туристам из России, сообщает 9 сентября Yle.



Россияне — самая большая группа заявителей, отметила руководитель отдела разрешений на въезд финского министерства внутренних дел Сандра Хадзидакис. Она предполагает, что желающих будут сотни тысяч, хотя предсказать число сейчас трудно.

