Соцопросы: В Госдуму пройдут пять партий, явка на выборах составит около 50%

На основании данных телефонного и квартирного опроса, участие в котором приняли четыре тысячи человек, аналитики центра сделали вывод, что преодолеть пятипроцентный барьер и пройти в нижнюю палату парламента смогут пять партий: «Единая Россия» (42% голосов), КПРФ (19%), ЛДПР (11%), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (8%) и «Новые люди» (5%).

Всероссийский центр изучения общественного мнения* (ВЦИОМ) прогнозирует , что явка на выборах в Госдуму 17 — 19 сентября составит 48 — 51%.

Компания «ИНСОМАР»** в ходе телефонного опроса выяснила, что среди 1 200 респондентов участие в выборах депутатов Госдумы готовы принять 57%, голосовать не планируют 14% избирателей, еще 29% определятся ближе к выборам. Явка прогнозируется на уровне 50–52%.



Результаты опроса «ИНСОМАР» также говорят о том, что в Госдуме окажутся пять партий: «Единая Россия» (45,1% голосов), КПРФ (18,6%), ЛДПР (12%), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (8,1%), «Новые люди» (5,2%).