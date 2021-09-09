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Соцопросы: В Госдуму пройдут пять партий, явка на выборах составит около 50%

Россияне поделились электоральными предпочтениями в преддверии выборов в Государственную думу. Данные социологических опросов опубликованы 9 сентября.

Всероссийский центр изучения общественного мнения* (ВЦИОМ) прогнозирует, что явка на выборах в Госдуму 17 — 19 сентября составит 48 — 51%.

На основании данных телефонного и квартирного опроса, участие в котором приняли четыре тысячи человек, аналитики центра сделали вывод, что преодолеть пятипроцентный барьер и пройти в нижнюю палату парламента смогут пять партий: «Единая Россия» (42% голосов), КПРФ (19%), ЛДПР (11%), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (8%) и «Новые люди» (5%).

Компания «ИНСОМАР»** в ходе телефонного опроса выяснила, что среди 1 200 респондентов участие в выборах депутатов Госдумы готовы принять 57%, голосовать не планируют 14% избирателей, еще 29% определятся ближе к выборам. Явка прогнозируется на уровне 50–52%.

Результаты опроса «ИНСОМАР» также говорят о том, что в Госдуме окажутся пять партий: «Единая Россия» (45,1% голосов), КПРФ (18,6%), ЛДПР (12%), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (8,1%), «Новые люди» (5,2%).

*Комбинированный (телефонный, квартирный) опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения проводился 6 — 8 сентября 2021 года. Участие в нем приняли 4 000 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

**Репрезентативный телефонный опрос компании «ИНСОМАР», позволяющий спрогнозировать уровень явки и результаты голосования на предстоящих выборах, был проведен 8 сентября 2021 года. Выборка составила 1 200 человек, в нее были включены все федеральные округа России. Максимально возможная статистическая погрешность не превышает 2,9%.

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Комментарии (13)

lykov20
Изумление в этих опросах у меня вызывает результат партии "Новые люди". Фирменное дурацкое название как у "Партии Роста". Явно, проект Кремля, давно сидят, нужны хотя бы номинальные перемены.
266232243
помогите, пожалуйста. очень прошу..
266232243
два-два-ноль-два два-ноль-0-три 75-два-0 0-тр.и-40...
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