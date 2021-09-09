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Беглов сказал, как не допустить нового скачка заболеваемости COVID-19 в Петербурге

Петербургу надо нарастить темпы вакцинации от коронавируса, чтобы сохранить тот режим ограничений, который сложился, иначе городу грозит новая вспышка заболеваемости, заявил губернатор Александр Беглов.

«Необходимо нарастить темпы вакцинации от коронавируса. Сейчас самый подходящий момент — большинство горожан вернулись из отпуска. Заполнились классы школ и аудитории вузов. Город возвратился к полноценному рабочему режиму. Только вакцинация может сохранить это состояние и не допустить нового скачка заболеваемости», — сказал 9 сентября Беглов по итогам заседания оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

На 9 сентября вакцинацию от ковида в Петербурге полностью завершили 1,51 млн человек.

В Москве уже заявили об «очень высокой вероятности» четвёртой волны коронавируса осенью.

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Комментарии (10)

AKM
Не надо было "Алые паруса" устраивать, а ведь предупреждали его.
266232243
очень прошу вашей помощи
266232243
два-два-ноль-два два-ноль-0-тр.и 75-два-0 0-три-40
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