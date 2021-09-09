В Москве заявили об «очень высокой вероятности» четвёртой волны коронавируса

«Мы чётко знаем, что будет сейчас в сентябре, — а вероятность четвёртой волны, она очень высокая, — в какой последовательности, какие лечебные учреждения, какие поликлиники, какие КТ-центры заводятся, в какой очередности, при каком уровне заболеваемости, при каком уровне обращаемости в скорую помощь и уровне госпитализаций, — эта технология очень отработана как туда, так и обратно», — цитирует ТАСС 9 сентября выступление Хрипуна на форуме социальных инноваций регионов.



Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал, когда четвёртая волна может случиться в городе на Неве.

