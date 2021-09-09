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В Москве заявили об «очень высокой вероятности» четвёртой волны коронавируса

Четвёртая волна коронавируса может случиться в столице России с очень высокой степенью вероятности, заявил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

«Мы чётко знаем, что будет сейчас в сентябре, — а вероятность четвёртой волны, она очень высокая, — в какой последовательности, какие лечебные учреждения, какие поликлиники, какие КТ-центры заводятся, в какой очередности, при каком уровне заболеваемости, при каком уровне обращаемости в скорую помощь и уровне госпитализаций, — эта технология очень отработана как туда, так и обратно», — цитирует ТАСС 9 сентября выступление Хрипуна на форуме социальных инноваций регионов.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал, когда четвёртая волна может случиться в городе на Неве.

Также своими прогнозами о наступлении четвёртой волны поделился главврач Коммунарки Денис Проценко.

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Комментарии (5)

SU LUX INN
начнется через сутки после Выборов!
Nick_Max
по-моему уже пятая началась
265056402
бесит, цунами из унитаза этим предсказателям
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