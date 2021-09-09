Из захваченного Банка Грузии освободили заложников

Губернатор Кахети Ираклий Шиошвили заявил об освобождении всех заложников в отделении Банка Грузии. Об этом 9 сентября сообщает «Первый канал» страны.
«В здании банка остается вооруженный мужчина. <...> Переговоры продолжаются», — рассказал Шиошвили.
По его словам, преступник все еще требует деньги.
Неизвестный мужчина, вооруженный гранатой, захватил отделение Банка Грузии. Он взял в заложники сотрудников и работников финансового учреждения. Он хочет получить полмиллиона лари (почти 12 миллионов рублей).
Это не первое нападение на Банк Грузии. Так, мужчина взял в заложники посетителей финансового учреждения в Тбилиси в апреле этого года, а в 2020-м нападению подверглись сразу два отделения в Зугдиди и столице.