В грузинском банке вооруженный мужчина взял заложников

Вооруженный человек ворвался в отделение Банка Грузии в Кварели и взял сотрудников и клиентов в заложники. Об этом 9 сентября сообщает издание Interpressnews.



Телеканалу Rustavi-2 стало известно, что мужчина, который угрожает гранатой, потребовал полмиллиона лари (почти 12 миллионов рублей).



МВД республики на своем сайте сообщило, что полицейские окружили здание, однако никаких деталей не приводится.



Это не первое нападение на Банк Грузии. Так, мужчина взял в заложники посетителей финансового учреждения в Тбилиси в апреле этого года, а в 2020-м нападению подверглись сразу два отделения в Зугдиди и столице.

