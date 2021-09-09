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В грузинском банке вооруженный мужчина взял заложников

Вооруженный человек ворвался в отделение Банка Грузии в Кварели и взял сотрудников и клиентов в заложники. Об этом 9 сентября сообщает издание Interpressnews.

Телеканалу Rustavi-2 стало известно, что мужчина, который угрожает гранатой, потребовал полмиллиона лари (почти 12 миллионов рублей).

МВД республики на своем сайте сообщило, что полицейские окружили здание, однако никаких деталей не приводится.

Это не первое нападение на Банк Грузии. Так, мужчина взял в заложники посетителей финансового учреждения в Тбилиси в апреле этого года, а в 2020-м нападению подверглись сразу два отделения в Зугдиди и столице.

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Комментарии (2)

bluxer
Да и хрен бы с ними.
261933551
Все так восхищались, когда отпустили первого бандита. "Только переговоры". Но его так и не нашли.
Третий акт марлезонского балета...
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